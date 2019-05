Oudste voetbalclub Italië te koop

Genoa Cricket and Football Club - zoals de volledige clubnaam luidt - is in zee gegaan met financieel adviesbureau Assietta om de verkoop te regelen.

De huidige eigenaar van de in 1893 opgerichte club is Enrico Preziosi. De baas van de grootste speelgoedfabrikant van Italië kocht Genoa in 2003 toen het speelde in de Serie B. Vier jaar later promoveerde de club uit Genua naar het hoogste niveau. Preziosi heeft Genoa al enkele keren proberen te verkopen naar aanleiding van supportersprotesten na een reeks van slechte resultaten.

Genoa staat met nog twee wedstrijden te spelen zeventiende in de Serie A, 1 punt boven de degradatieplekken.