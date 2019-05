’19-jarige De Ligt lijkt al met de VUT’

„Matthijs is negentien, maar als je hem soms hoort praten denk je dat-ie al met de VUT is”, aldus De Jong in een vraaggesprek met de NOS. ”Dan denk ik soms: doe even rustig aan en doe niet net alsof je alle wijsheid al in pacht hebt.”

Ook De Ligt irriteert zich aan zijn teamgenoot. „Als ik soms bij een rondo in het midden sta, kan Frenkie me aardig opfokken. Dat kan echt irritant zijn. Dan moet je jezelf inhouden om hem niet door midden te schoppen.”