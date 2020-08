’Plan UEFA-baas Ceferin sterft in schoonheid’

Barcelona-Bayern München, een van de ’duels zonder return’ leverde spektakel op in de Champions League. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Enkele in plaats van dubbele wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League en Europa League smaken UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin naar meer, omdat het de aantrekkelijkheid van de duels ten goede zou komen. „Maar dit plan sterft in schoonheid”, weet de gerenommeerde sportmarketeer Chris Woerts zeker.