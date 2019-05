Oud-sprinter Petacchi gepakt in dopingzaak

Ook de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic zijn betrapt door de Oostenrijkse autoriteiten, die de UCI hebben geïnformeerd. Bozic is ploegleider bij Bahrain-Merida, de ploeg van de Italiaan Vincenzo Nibali, momenteel de nummer 3 in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. Koren is ploegmaat van Nibali en onmiddellijk uit de Giro gezet.

De vierde renner is de Kroaat Kristijan Durasek, een renner van UAE Team Emirates. Alle vier hebben zich bezondigd aan bloeddoping. Petacchi is veruit de bekendste van het kwartet. Hij reed in totaal 48 ritzeges bij elkaar in de drie grote ronden: 22 in de Giro, 20 in de Vuelta en 6 in de Tour. Hij was al niet onomstreden. Zijn vijf ritzeges in de Giro van 2007 werden geschrapt vanwege doping en hij werd een jaar geschorst.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. De arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdachte in het onderzoek. Drie wielrenners bekenden al dat zij klant waren van Schmidt: De Duitser Danilo Hondo en de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler.

Bozic beëindigde vorig seizoen zijn actieve carrière. Hij won onder meer een etappe in de Ronde van Spanje in 2009. De Sloveen reed toen in dienst van de Nederlandse ploeg Vacansoleil. Hij en Koren hebben evenals Petacchi in 2012 en 2013 bloeddoping gebruikt. Hoewel beiden toen niet in dienst waren van Bahrain-Merida, heeft de ploeg het duo op non-actief gezet. Volgens de UCI heeft de Kroaat Durasek in 2017 gebruikgemaakt van de diensten van dokter Schmidt. Hij is door zijn onmiddellijke schorsing uit de Ronde van Californië gezet.