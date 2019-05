Gehavende Dumoulin toch van start in Giro

Nadat röntgenfoto’s hadden aangetoond dat Dumoulin niets gebroken had, liet hij dinsdagavond nog in het midden of er woensdag nog een vervolg komt aan zijn Giro-optreden. „Ik wil er een nachtje over slapen”, zei de ontgoochelde Dumoulin toen. „Het moet wel zin hebben om door te fietsen”, liet hij nog weten.

Nu heeft Dumoulin de knoop dus doorgehakt en besloten op de fiets te stappen voor de vijfde Giro-etappe. In een verklaring schrijft Sunweb dat de medische staf Dumoulin groen licht heeft gegeven om te starten. De wielerploeg voegt er wel aan toe dat de Nederlander nog steeds last heeft van zijn knie. „Hij zal zijn best doen en zien wat de dag gaat brengen.”

De rit over 140 kilometer die de renners van Frascati naar Terracina brengt, begint om 14:00 uur, en is relatief makkelijk.