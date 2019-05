Dumoulin: ’Ik wil nog niet naar huis’

Dumoulin liep bij de valpartij in de vierde etappe flinke schade op aan zijn knie, al werden er gelukkig uiteindelijk geen breuken vastgesteld. „Ik heb er op zich geen pijn aan. Tenminste, vanmorgen niet. Maar als ik er echt kracht op zet, dan wel. Het is in principe een grote klap op mijn pees geweest”, vervolgde de aanvankelijke topfavoriet voor de eindzege. Door de valpartij verloor hij echter ruim vier minuten op de huidige leider Primoz Roglic en kan Dumoulin een goede klassering sowieso uit zijn hoofd zetten.

Toch geeft hij niet direct op. „Ik wil nog niet naar huis, ook al is het klassement weg. Ik wil hier graag blijven.” Ook schoot de Tour de France van later dit jaar al even door zijn hoofd. „Ja, natuurlijk. Maar daar wil ik nu nog niet mee bezig zijn.”

Met enige pijnstilling hoopt Dumoulin dat de pijn woensdag tijdens de vijfde rit toch draagbaar is. Al blijft de kans op een voortijdig einde van de Giro dus groot.

