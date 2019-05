Koren uit Giro gezet na bloeddopingzaak

Koren gaat dus niet meer van start in de vijfde etappe van de Ronde van Italië, waarin hij als ploegmaat van kopman Vincenzo Nibali reed.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. De arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdachte in het onderzoek.