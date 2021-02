VVV gaat ervan uit dat doelpuntenfenomeen Georgios Giakoumakis blijft

Technisch manager Stan Valckx laat maandag weten dat hij ervan uitgaat dat er op de laatste dag van de transfermarkt niets meer gaat gebeuren rond de Griekse spits.

Giakoumakis is met 21 doelpunten in twintig duels topscorer in de Eredivisie. De 26-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer voor een kleine twee ton over van de Poolse club Górnik Zabrze. Giakoumakis heeft nog een contract tot medio 2022.

In de zomer zaken doen

VVV hoopt in de zomer zaken te kunnen doen en Giakoumakis voor de hoofdprijs te verkopen. Volgens oud-voorzitter Hai Berden is de Griek zeker 5 miljoen euro waard.

VVV staat na twintig wedstrijden op de veertiende plaats met 22 punten. De voorsprong op nummer 16 Willem II is momenteel 9 punten. De nummer 16 moet aan het einde van het seizoen play-offs spelen om zich te verzekeren va een langer verblijf in de Eredivisie. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks.