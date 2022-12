Zelfs op groot feest Messi wordt er naar Oranje gesneerd

De grote ster van het WK moet op 2 januari weer bij zijn club verschijnen, maar donderdagavond gaf hij nog een groot feest in een nachtclub van een casino in het centrum van zijn geboorteplaats Rosario. Samen met een aantal teamgenoten, zoals Angel di Maria en Leandro Paredes, vierden ze na dagen van feesten en huldigingen nog één keer hun onvergetelijke succes op het WK.

Diverse Argentijnse media maakten melding van de wijze waarop Messi en zijn landgenoten arriveerden en ook beelden van het feest kwamen naar buiten. Aan de glazen met alle drankjes zaten sierlijke kaartjes met in gouden letters geschreven: ’Campiones del Mundo’.

Maar de woorden die daar in dik gedrukte letters stonden, waren een stevige knipoog naar de uitspraken van Messi in de mixed zone van het stadion na afloop van Nederland-Argentinië: Que miras, bobo? Anda pa’ alla! De vertaling kennen we sinds de uitschakeling van Oranje in Qatar allemaal: ’Waar kijk je naar, domkop? Loop lekker verder!’

De ’subtiele’ verwijzing naar de teksten van Messi richting Wout Weghorst. Ⓒ Screenshot

Die woorden werden gebezigd richting Wout Weghorst, die Messi nog even de hand wilde schudden toen hij voor een camera stond. De Argentijnse sterspeler zat daar niet op te wachten. Meteen na de penaltyserie had Messi ook al zijn gal gespuwd richting Van Gaal, die hij op het veld belachelijk maakte met wapperende handjes naast zijn oren en bij wie hij ook nog even langs ging om hem duidelijk te maken dat hij te veel praatjes had gehad.