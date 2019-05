Dumoulin stapt toch af in Giro

Een dag eerder was Dumoulin betrokken bij een zware valpartij, waarbij de kopman van Team Sunweb flinke schade aan zijn knie opliep. „Ik heb er op zich geen pijn aan. Tenminste, vanmorgen niet. Maar als ik er echt kracht op zet, dan wel. Het is in principe een grote klap op mijn pees geweest”, stelde hij woensdagochtend. Op dat moment besloot hij nog gewoon van start te laat, maar liet direct al weten dat de kans op opgave niet was uit te sluiten.

Bij het begin van vijfde etappe moest woensdag direct worden geklommen. Dat bleek uiteindelijk toch teveel pijn op te leveren bij Dumoulin, waarop hij besloot om af te stappen. Hij verkoos dit jaar de Ronde van Italië als eerste prioriteit boven de Tour de France, vooral vanwege het parcours dat de Italianen hadden uitgestippeld. Met drie tijdritten ideaal voor de Giro-winnaar van 2017. Pas na de Giro zou hij zijn blik richten op de Ronde van Frankrijk.

Dumoulin begon echter niet als dé favoriet voor de Giro, want Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic maakte indruk in het voorjaar en ging als de grootste kanshebber voor het roze naar startplek Bologna. Daar maakte hij meteen zijn favorietenrol waar door praktisch iedereen in de proloog op een hoopje te rijden. Dumoulin deed de korte tijdrit prima, maar verloor wel al een halve minuut op zijn belager. In de vierde etappe ging het dus mis. Dankzij de valpartij verloor hij ruim vier minuten op Roglic. Nog geen 24 uur later kwam er een einde aan het Italiaanse wieleravontuur.

