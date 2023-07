’Waanzinnige strijd tussen Annemiek Van Vleuten en Demi Vollering’

Afgelopen voorjaar in de Ronde van Spanje maakten de twee rivalen er een episch gevecht van, dat Van Vleuten met negen seconden verschil won. Destijds nekte een plaspauze Vollering in de zesde etappe. Op dat moment demarreerde Van Vleuten, tot woede van haar landgenote. De tweestrijd doet Van Moorsel denken aan haar eigen clashes met Jeannie Longo uit Frankrijk. „Dit gaat dezelfde strijd opleveren. Mij motiveerde het heel erg. Longo heeft heel lang heel lelijk gedaan. Ze heeft me geïnspireerd met uitlatingen over mijn gewicht die zij deed toen ik m’n comeback maakte in Valkenburg, in 1998 bij het WK. Zij zei toen: ’Dat kan toch niet, twintig kilo aankomen...’ Vanaf dat moment had ik maar één doel: haar werelduurrecord uit de boeken rijden. Ik wilde aantonen dat ik echt niet minder was dan zij. Dat is gelukt.”

Of Van Moorsel denkt dat Vollering op scherp is gezet na de spraakmakende Vuelta? „Ik denk dat Vollering liever is dan dat ik ben. Ik ben tegenwoordig heel lief en sociaal, maar als sportvrouw was ik dat niet. Als ze mij iets flikten, dan stierf ik nog liever dan dat zij een koers wonnen. Dat heeft Vollering volgens mij niet.”

De Tour de France Femmes start zondag in Clermont-Ferrand en duurt acht dagen.

