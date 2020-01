Team overleden Gonçalves stapt uit Dakar Rally

Zo meldt Hero MotoSports op Twitter. „Beste fans en supporters. Met groot verdriet moeten wij mededelen dat ons Dakar-avontuur voorbij is. Wij bedanken jullie allemaal, voor al jullie warme en mooie steunbetuigingen in deze moeilijke tijd.”

Gonçalves overleed tijdens de zevende etappe van de Dakar aan een hartstilstand en werd slechts 40 jaar oud. De organisatie van de Dakar besloot vervolgens om de etappe te schrappen. De motorsport was, en is nog steeds, in rouw na het trieste nieuws over de Portugees.

Bekijk ook: Dakar Rally schrapt etappe na dood Gonçalves

„Het hele MotoSports Team is in diepe rouw na het tragische overlijden van onze coureur Paulo Gonçalves”, gaat het bericht verder. „Uit diep respect voor onze overleden ploeggenoot, gaat Hero MotoSports niet verder met zijn deelname aan de Dakar Rally van 2020. Alle andere coureurs, inclusief het management en andere stafleden, zullen de familie van Paulo steunen in hun rouwproces.”