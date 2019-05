’Dumoulin maakt verstandige keuze’

Dat Dumoulin toch nog van start is gegaan, vindt Breukink niet zo gek. „Het hangt ervanaf hoe belangrijk hij het vond om de Giro uit te rijden. Misschien dacht hij dat hij in de laatste etappes nog wel wat moois kon laten zien.”

Bekijk ook: Dumoulin stapt toch af in Giro

Pure pech

Toch denkt de oud-renner dat Dumoulin er slim aan heeft gedaan om al snel in de remmen te knijpen. „Het kan gevaarlijk zijn voor de maand juli, als de Tour de France weer is. Ik denk in ieder geval niet dat hij lang met pijn wilde rondrijden.”

Breukink meent dat het feit dat de Sunweb-kopman viel, hij daar weinig aan kon doen. „Het was pure pech voor Tom, dit gebeurt gewoon in nerveuze finales. Als het nerveus is, worden er altijd dit soort foutjes gemaakt. En dat gaat honderd keer goed, en nu helaas voor Tom niet. Hier kon hij niets aan doen.”

Programma omgooien

Zelf maakte de Rhedenaar iets soortgelijks mee. „Ik was aan het trainen voor de Tour van ’93 toen ik werd aangereden door een auto. Ook ik viel toen op mijn knie. Ik kon ermee doorrijden en ben ook de Tour gaan fietsen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een slijmbeursontsteking en had ik er nonstop last van. Na twee weken in de Ronde van Frankrijk heb ik toch op moeten geven toen. Elke dag zo’n inspanning geven, dat kun je niet volhouden. Maar je wilt niet opgeven, het is toch de Tour.”

En laat de Ronde van Frankrijk nou net waarschijnlijk het nieuwe doel van Dumoulin zijn. „Hij zal zijn programma moeten omgooien. Het liefst had hij de Giro uitgereden denk ik. Nu rijdt hij misschien wel de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland als voorbereiding.”

Sprintersetappe

De 5e etappe van de Giro d’Italia loopt van Frascati naar Terracina en telt 140 kilometer. Na klimwerk in de eerste 30 kilometer ligt er 50 kilometer van de meet nog een bult. De rest van het parcours is vlak.

De etappe an sich is een echte sprintersrit, denkt Breukink. „De start is hectisch, met meteen 8 kilometer klimmen. Er zou een behoorlijk groepje weg kunnen rijden, maar er is een goede kans op een sprint. En dan komen Viviani, Ackermann en Ewan weer in beeld. Er is wel slecht weer op komst, dat kan wel veel invloed hebben. Maar Viviani en Ackermann zijn tot nu toe erg aan elkaar gewaagd, maar als het erop aankomt is de Italiaan denk ik wel de snelste.”

Bekijk ook: Koren uit Giro gezet na bloeddopingzaak