Eerste aanwinst voor Schreuder bij Hoffenheim

De 25-jarige Griek komt transfervrij over van FC Augsburg en tekent een contract tot medio 2023.

Schreuder, die woensdagavond nog als assistent-trainer bij Ajax op de bank zit in de uitwedstrijd tegen De Graafschap, komt op 1 juli in dienst bij Hoffenheim. De Bundesligaclub, waar de Nederlandse coach eerder als assistent werkte, ziet de Griekse international als een "groot strijder" die de gehele linkerflank kan bespelen.

"Ik zal altijd blijven doorgaan, dat zit in mijn karakter", zegt Stafylidis die eerder bij onder meer Bayer Leverkusen, Fulham en PAOK Saloniki speelde. In de Bundesliga kwam hij tot 53 wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde. "Ik verheug mij erop om me ook bij Hoffenheim te bewijzen."