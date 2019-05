New Orleans kan ’nieuwe LeBron James’ kiezen

Williamson is pas 18 jaar oud, maar de forward wordt door zijn zeldzame talent nu al vergeleken met LeBron James. Met zijn indrukwekkende verschijning (2m01, 129 kg, red) was hij dit seizoen in het shirt van Duke dé vedette in het universitaire kampioenschap NCAA. Hij maakte gemiddelde 22,6 punten per wedstrijd en deed menig mond open vallen met zijn spectaculaire dunks. Het leverde hem de Naismith Men’s Player of the Year trofee op.

De teleurstelling bij de fans van onder andere New York Knicks was dan ook enorm:

New Orleans beëindigde het reguliere seizoen op de dertiende plaats in de Western Conference met 33 zeges en 49 nederlagen. De Pelicans hadden bij de loting voor de draft maar 6 procent kans om de eerste keuze te krijgen. Mogelijk zal Anthony Davis, de sterspeler van New Orleans, nu beslissen om nog een seizoen te blijven.

De grote vraag is echter of Williamson zelf wel voor de Pelicans wil spelen. Het gerucht doet de ronde dat de superatleet zijn zinnen had gezet op de New York Knicks. Die hadden 14 procent kans op de eerste selectie, maar mogen pas als derde kiezen. Williamson ziet zo zijn kans om in een van de grootste markten in de VS te spelen in rook opgaan.

De Knicks konden haast niet geloven dat ze naar nummer drie vielen. Cleveland en Phoenix, die evenveel kans maakten op de eerste pick, vielen trouwens terug naar vijf en zes. Maar New York heeft nog wel de kans om een van die andere twee supertalenten te draften: Ja Morant of RJ Barrett. En dat houdt dan weer de optie open om Anthony Davis weg te halen uit New Orleans met een trade.