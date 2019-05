Steijn niet naar PEC Zwolle

De huidige coach van VVV-Venlo was in beeld om in Zwolle Jaap Stam op te volgen, die naar Feyenoord vertrekt.

Steijn heeft voor het tweede jaar op rij de Limburgers - zonder nacompetitie te spelen - in de Eredivisie weten te houden. De Hagenaar zit inmiddels vijf jaar bij VVV. Vorig jaar was hij in beeld om assistent te worden bij Feyenoord.

De zeventienjarige zoon van Steijn, Sem, maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht bij de Venlonaren. Hij kwam zelfs één keer tot scoren. Steijn verhuisde pas afgelopen jaar met zijn gezin naar Venlo.

Steijn won afgelopen weekend uitgerekend met zijn VVV-Venlo uit bij PEC met 4-2.

Bekijk ook: Steijn topkandidaat bij PEC Zwolle