Frenkie de Jong wint Johan Cruijff Prijs

Hij ontvangt daarmee de Johan Cruijff Prijs, een aanmoediging voor jonge voetballers om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast krijgt De Jong vanuit de Johan Cruyff Foundation de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te leggen op een locatie naar keuze.

De Johan Cruijff Prijs wordt sinds 2003 uitgereikt aan het Talent van het Jaar. Met deze prijs wilde Cruijff jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst geven en hen helpen iets te doen op maatschappelijk vlak. De Jong krijgt de trofee tijdens het jaarlijkse ’Voetballer van het Jaar’-gala in september uitgereikt. Vorig jaar won Matthijs de Ligt de Johan Cruijff Prijs.

Internationale topper

Dan wordt ook bekend gemaakt waar ’Cruyff Court Frenkie de Jong’ zal worden gerealiseerd. De verwachting is dat deze court wordt aangelegd in zijn geboorteplaats Arkel.

Juryvoorzitter Jordi Cruijff: „Eigenlijk is dit een heel logische keuze. Het is ongelooflijk knap dat De Jong zo zijn focus op Ajax heeft kunnen houden, nadat zijn transfer naar Barcelona bekend was gemaakt. Hij heeft zowel op nationaal als internationaal niveau zijn stempel op de prestaties van Ajax weten te drukken en een enorme stap gemaakt. Een altijd fris ogende speler die alles in zich heeft om een internationale topper te worden.”