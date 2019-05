Stromende regen verandert finale Giro-etappe

Omdat de plaatselijke omloop in finishplaats Terracina er slecht bij ligt heeft de organisatie besloten dat de tijden worden opgenomen bij het ingaan van die lus over ruim 9 kilometer.

Daardoor hoeven met name de klassementsrenners in de altijd hectische laatste kilometers geen risico te nemen. Dinsdag nog was er een massale valpartij met Tom Dumoulin als een van de slachtoffers. De kopman van Sunweb is inmiddels afgestapt. De finish wordt verwacht tegen 17.30 uur.

