Schippers loopt ook Diamond League in Monaco

De Utrechtse loopt dan de 200 meter, de afstand waarop ze in 2015 en 2017 wereldkampioen werd. Schippers bevestigde eerder al haar deelname aan de 100 meter bij de Diamond League-wedstrijd in Lausanne, die een week eerder staat gepland.

In Monaco krijgt Schippers concurrentie van de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou en Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's. Ta Lou pakte het zilver in Londen 2017 toen Schippers naar WK-goud snelde. Miller-Uibo pakte destijds de bronzen plak en is olympisch kampioene op de 400 meter.

Op 21 juli loopt Schippers nog de 100 meter bij de Diamond League in Londen.

Schippers opent haar seizoen op 25 mei in het Vlaamse Oordegem en komt op 9 juni in actie op de FBK Games in Hengelo. Ze stemt haar seizoen af op de WK in Doha (27 september - 6 oktober), waar ze haar wereldtitel op de 200 meter wil prolongeren.