Dumoulin aangeslagen? ’Wat denk je zelf?

Of de vraag bij Eurosport of ’het nog troostelozer kon’, had de Limburger wel een antwoord paraat. „Ja hoor, ik heb al wat pech gehad in mijn carrière.”

Vervolgens kreeg Dumoulin voorgeschoteld dat hij ’aangeslagen oogde’. „Wat denk je zelf? Natuurlijk ben ik dat.” Hij vervolgt: „Vanochtend op de roller wist ik voor 99 procent zeker dat het niet ging lukken. Ik wilde voor dat ene procentje het voor de zekerheid toch proberen op de fiets.”

Maar al snel werd duidelijk dat afstappen de enige optie was. „Ik heb samen met de ploeg besloten om het in eerste instantie toch te proberen. Ik wilde niet in de situatie komen dat ik met pijn naar huis zou gaan en na een paar dagen zonder pijn zat en zou denken ’was ik maar gebleven’.”

Momenteel heeft hij geen pijn. „Het is wel flink opgezwollen. Kracht zetten kan ik er nog niet mee.” Of hij zich nu meteen op de Tour gaat richten, wilde hij nog niet zeggen. „Eerst maar nu naar huis.”

