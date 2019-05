Jury wijst Groenewegen aan als winnaar

Groenewegen had ook al de eerste rit gewonnen. Inmiddels zegevierde hij dit seizoen al zeven keer. Groenewegen behoudt vanzelfsprekend de leiding in het algemeen klassement. De wedstrijd duurt tot en met zondag.

De sprint verliep niet ideaal, zei Groenewegen naderhand. „Ik zat echt veel te ver achterin toen de sprint in volle voorbereiding was. De laatste 2 kilometer zat ik ongeveer op de dertigste plaats. Maar we zijn hier om te leren om de sprinttrein voor de Tour de France goed af te stellen. We raakten ingesloten en we moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt.”

Toch slaagde Jumbo-Visma er in Groenewegen in stelling te brengen. „Het was Mike Teunissen die me weer naar voor bracht en zo kon ik alsnog mee sprinten”, aldus Groenewegen. „Blijkbaar heeft Venturini daarbij een beweging met zijn arm gemaakt, waardoor hij gedeclasseerd werd. Ik heb niets gezien en kan ook geen oordeel vellen.”

De Belgen Timothy Dupont en Roy Jans werden tweede en derde. Mike Teunissen, Groenewegens ploeggenoot die een dag eerder derde was geworden, werd nu zevende. In het algemeen klassement is Teunissen zesde, op 16 seconden van zijn landgenoot. Elmar Reinders van Roompot-Charles is vijfde.