Tweede Giro-zege Ackermann

Het was de tweede ritzege voor de Duitse sprinter van Bora-hansgrohe. Na een natte rit van Frascati naar Terracina over 140 kilometer versloeg Ackermann in de sprint van een uitgedund peloton de Colombiaan Fernando Gaviria en de Fransman Arnaud Démare.

Op het lokale parcours van 9 kilometer konden, zo had de jury eerder al beslist, geen tijdverschillen worden gemaakt om de klassementsrenners geen onnodige risico’s te laten nemen.

Vervaeke

De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield de roze leiderstrui. Tom Dumoulin probeerde het na zijn zware val van dinsdag nog even, maar nog voordat de renners definitief op gang waren getrokken stapte de kopman van Sunweb af.

Zes renners, onder wie de Belg Louis Vervaeke van Sunweb, probeerden het vanaf de start in Frascati. Ze reden een groot deel van de rit op kop maar kregen nooit veel ruimte. De ploegen van de sprinters gingen voor een van hun laatste kansen deze ronde. Vervaeke benutte het enige klimmetje van de dag in Sezze om er nog even alleen vandoor te gaan. Op 23 kilometer voor de streep werd hij ingelopen.

Donderdag volgt een lange rit (238 kilometer) van Cassino naar San Giovanni Rotondo, de meest zuidelijke finish in deze Giro. In de finale ligt een klim van de tweede categorie.

