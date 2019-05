Premier League: Van Gerwen legt schuld bij zichzelf

Van Gerwen gelooft zeker nog in de eerste plek, waarmee hij op de valreep nog de bonus van 25.000 Britse ponden zou pakken. Koploper Rob Cross mag in dat geval niet winnen van James Wade en Van Gerwen moet zelf winnen of minimaal gelijkspelen. De 30-jarige Nederlander heeft bij een gelijke stand namelijk wel een beter legsaldo.

„Ik denk dat ik het verschil nog kan goedmaken”, vervolgt Van Gerwen, die donderdagavond in Leeds zelf Mensur Suljovic treft. „Hopelijk kan ik de druk op Rob nog opvoeren door van Mensur te winnen.” De nummer één van de wereld speelt namelijk voorgaand aan de partij van Cross zijn eigen wedstrijd.

Vn Gerwen zal de twee punten tegen Suljovic zeker niet cadeau krijgen. De Oostenrijkse darter bezet na vijftien speelronden de vierde plek, precies genoeg om zich toegang tot de play-offs te verschaffen. De beste vier darters strijden volgende week in Londen namelijk om de eindzege en de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. Bij verlies wordt Suljovic normaal gesproken echter ingehaald door Daryl Gurney of Gerwyn Price. „Natuurlijk wordt het heel moeilijk en ik weet dat ik goed moet spelen om Michael te verslaan. Maar ik ga alles geven.”

Sinds zijn eerste deelname in 2013 sloot Van Gerwen de reguliere competitie nog altijd als nummer één af. Ook bereikte hij bij elke editie de finale, die hij liefst vier keer won. De laatste drie jaar was Mighty Mike telkens de beste, net als in 2013.

Programma 16e speelronde

Gerwyn Price - Peter Wright

Daryl Gurney - Michael Smith

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic

James Wade - Rob Cross

