Stunt: vrouwelijke dartssensatie Fallon Sherrock flikt het weer bij Grand Slam of Darts

De Britse kwam al rap met 2-0 achter, maar net als in haar voorgaande wedstrijden in Wolverhampton, rechtte ze haar rug. Met de pauze stond het 3-2 voor Sherrock. Ze liep uit naar een 6-3 voorsprong, vooral door enkele keren met bullseye uit te gooien.

Ook na de tweede pauze wist Sherrock beter te gooien dan Suljovic, al was het geen hoogstaand niveau van allebei. Binnen no time was het 9-4. Uiteindelijk gooide ze bij 9-5 dubbel 9 uit. The Queen of the Palace strikes again. Nooit eerder haalde een vrouw de laatste acht bij een major van de PDC.

Dinsdag zorgde ze al voor een primeur, door als eerste vrouw ooit door te stoten naar de knock-outfase.

In de kwartfinale neemt ze het op tegen de nummer 2 van de wereld, Peter Wright. Hij won met 10-9 van José de Sousa.