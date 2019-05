Van der Sar over interesse in Bergwijn: ’Grote jongens zijn’

,,Er zijn wel meer geruchten in het voetbal”, aldus de algemeen directeur van de Amsterdammers tegenover FOX Sports.

„Dat er dan zo heftig op wordt gereageerd. Ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Bij Ajax worden we ook geregeld onder vuur genomen of zingen er verhalen rond. Maar ik denk dat je daarmee moet dealen als grote jongens.”

Bergwijn genoot zijn opleiding bij Ajax en was dit seizoen vooral in de eerste helft van het seizoen uitstekend op dreef. Hij wekte belangstelling van meerdere buitenlandse clubs en wil graag snel duidelijkheid over zijn toekomst. De aanvaller staat open voor een nieuw avontuur, maar zijn contract in Eindhoven loopt pas in de zomer van 2022 af. De voormalige jeugdspeler van Ajax staat niet direct onwelwillend tegenover een terugkeer, maar er zijn meer (buitenlandse) kapers op de kust.

PSV wil de hoofdprijs voor de talentvolle aanvaller. De formatie uit Eindhoven denkt dat de Amsterdammer meer kan opleveren dan Memphis Depay, die vier jaar geleden voor zo’n 35 miljoen euro naar Manchester United vertrok. De zaakwaarnemer van Bergwijn, Fulco van Kooperen, bevestigt het contact met Ajax. „Ik kan niet ontkennen dat Stevie tussen Marc Overmars en mij ter sprake is gekomen”, zegt Van Kooperen desgevraagd.

Volgens PSV-trainer Mark van Bommel vertrekt Bergwijn zeker niet naar Ajax. „Ik kan je zeggen dat dat met Steven in ieder geval niet gaat gebeuren. Misschien wel een buitenlandse transfer, maar geen binnenlandse.” Eerder sprak de leiding van PSV ook al duidelijke taal. Verkoop van Bergwijn aan Ajax is ’onbespreekbaar’, stelde een woordvoerder van de club uit Eindhoven.

