Van Bommel ziet interesse Ajax als compliment

„Net zoals wij interesse hebben in spelers van andere clubs, zo heeft Ajax interesse in spelers van onze club. En weet je wat het mooie is? Het betekent dat wij goede spelers hebben”, aldus Van Bommel tegenover FOX Sports.

Waar de PSV-trainer eerst zeer stellig was en een transfer ontkende, was hij nu iets minder overtuigend in zijn ’nee’. ,,Iedereen mag aankloppen, maar je hoeft niet altijd open te doen. Je kan er pas over nadenken als er een bod komt, maar dat is er nog niet geweest. Steven heeft het goed naar zijn zin bij ons. Hij gaat vanavond lekker voetballen en daarna zien we het wel.”

Van Bommel reageeerde aanvankelijk zeer fel op de berichten in De Telegraaf over de interesse van Ajax in Bergwijn, die dit seizoen in 40 duels goed was voor 15 goals en 13 assists. „Ik kan je zeggen dat dat met Steven in ieder geval niet gaat gebeuren. Misschien wel een buitenlandse transfer, maar geen binnenlandse”, aldus Van Bommel op het clubkanaal van PSV.