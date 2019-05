Problemen voor Red Bull in Spanje

Alleen Oliver Turvey en Sergio Sette Camara (1:20,712 en 1:21.565), die voor McLaren in actie kwamen, waren langzamer.

„Vandag draaide het om data, niet om rondetijden”, aldus Ticktum die ’s morgens track time miste vanwege een probleem met de aandrijflijn. „Dat kostte ons een paar uur. Maar de rondjes die ik heb kunnen rijden, waren goed.”

Dan Ticktum in actie op het Circuit de Catalunya. Ⓒ Red Bull

Formule 2-rookie Nikita Mazepin mocht plaatsnemen in de Mercedes-bolide en was net als Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tijdens het afgelopen Grand Prix-weekeinde niet te stoppen. De Rus ging rond in een tijd van 1:15,775 en was daarmee veel sneller dan Alexander Albon van Toro Rosso, die 1:17,079 liet noteren. Mazepin zette zijn tijd neer op de C5-compound, de zachtste en snelste band. Niet iedereen maakte gebruik van dat rubber.

Pierre Gasly kwam dinsdag in actie namens Red Bull. De Fransman reed toen de vijfde tijd. Max Verstappen vertrok na de Grand Prix van zondag direct naar huis. De Nederlander, die de race in Spanje als derde afsloot, is komend weekeinde in Zandvoort voor de Jumbo Racedagen.

De lijst met tijden. Ⓒ F1