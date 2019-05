Ajax heeft 34e landstitel binnen

De schaal kon de Amsterdammers, die eerder al de bekerfinale wonnen, eigenlijk al niet meer ontgaan. Na de zege van afgelopen weekeinde op FC Utrecht werd in de Johan Cruijff ArenA al groots feest gevierd met de eigen fans. Door de 4-1 zege op de domstedelingen en de 0-1 nederlaag van PSV bij AZ was de Amsterdamse voorsprong praktisch onoverbrugbaar geworden: drie punten én een positief doelsaldo van plus veertien: +84 om +70.

Ajax won in Doetinchem dankzij treffers van Lasse Schöne, Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic (twee). De Deense middenvelder schoot in de 37e minuut raak uit een vrije trap. Een minuut voor rust maakte Tagliafico op aangeven van Hakim Ziyech de tweede Amsterdamse goal.

Lasse Schöne schiet raak: 0-1 voor Ajax. Ⓒ RENE BOUWMAN

Tussendoor was Youssef El Jebli trefzeker namens De Graafschap. Nabil Bahoui deed het voorbereidende werk.

In de tweede helft liet Frenkie de Jong, die komende zomer voor 86 miljoen euro naar FC Barcelona vertrekt, nog een keer zijn klasse zien. De Oranje-international kon na een formidabele dribbel slechts door een tackle worden gestopt. Tadic benutte de toegekende strafschop.

Het was voor de Serviër zijn 27e Eredivisie-goal van het seizoen. Drie minuten voor tijd maakte Tadic zijn tweede van de avond, waardoor hij samen met Luuk de Jong topscorer van Nederland is geworden.

Beiden maakten dit seizoen 28 goals. PSV won woensdag in eigen huis met 3-1 van Heracles Almelo. De Jong scoorde niet.

Dusan Tadic schiet raak vanaf elf meter. Ⓒ RENE BOUWMAN

Nouri

De 34e landstitel van Ajax werd woensdagochtend door Donny van de Beek in een interview met De Telegraaf al opgedragen aan zijn maatje Abdelhak Nouri. Het pareltje uit de jeugdopleiding koos na zijn stap richting het eerste elftal bewust voor rugnummer 34, omdat hij Ajax dolgraag voor de 34e keer tot beste club van Nederland wilde maken. Nouri liep bijna twee jaar geleden bij een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd echter ernstige en blijvende hersenschade op.

Op het speciale kampioensshirt wat de Ajacieden na afloop van de wedstrijd droegen, prijkte een speciale afbeelding van Nouri.

De supporters van Ajax nemen tijdens het duel met De Graafschap al een voorschot op de 34e landstitel. Ⓒ BSR Agency