Ajax vervult droom Nouri

Op het speciale kampioensshirt wat de Ajacieden na afloop van de kampioenswedstrijd met De Graafschap (4-1 winst) droegen, prijkte een speciale afbeelding van Nouri. Zelfs trainer Erik ten Hag trok na het laatste fluitsignaal het shirt onder zijn jasje aan.

„Deze is voor Appie”, stelde zijn maatje Donny van de Beek eerder al in gesprek met De Telegraaf. „Maar ik denk toch elke keer weer: ’wat was het toch mooi geweest als Appie erbij zou zijn.’ Dat laat me niet los.”

Op Van de Beeks verdrietige gezicht verschijnt pas een voorzichtige glimlach als hij aan hun gezamenlijke debuut bij de A-selectie van Ajax denkt. „Appie was zó slim, hè? Hij kwam net bij het eerste en we zaten naast elkaar in de kleedkamer op De Toekomst. ’Ik vraag rugnummer 34, want de 34e landstitel, daar gaan wij voor zorgen’, zei hij. Na zijn hartstilstand bleef ik maar over zijn woorden nadenken en wist ik zeker dat ik Ajax pas zou verlaten als we een keer kampioen waren geworden. Ik moest en zou die 34e titel pakken. We voetbalden allemaal ook voor Appie. Naar dit kampioenschap heb ik zó verlangd”, zegt de Ajacied.

Abdelhak Nouri en Donny van de Beek werden met de A1 van Ajax kampioen van Nederland. Ⓒ ANP Pro Shots

„Als de fans zingen is het prachtig, maar confronterend. En elke dag als ik op De Toekomst loop, dan mis ik hem. De praatjes die we in de kleedkamer maakten, de mooie momenten samen. En ook nu we de 34e schaal ontvangen, ben ik trots en verdrietig tegelijk. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk.”

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Donny van de Beek:

Bekijk ook: Van de Beek lost met titel belofte in aan boezemvriend Nouri