PSV sluit af met overwinning

PSV eindigt het seizoen met 83 punten. Dat zijn er drie minder dan Ajax. De spanning was er voor de laatste speelronde al af omdat de Amsterdammers een veel beter doelsaldo konden overleggen. PSV werd de afgelopen twee jaar kampioen van Nederland. Ook afgelopen voetbaljaargang stond de ploeg van trainer Mark van Bommel lange tijd bovenaan, maar aan het einde kwam Ajax langszij.

PSV gaf een week geleden tegen AZ (1-0 nederlaag) de titel definitief uit handen, maar wilde het prijsloze seizoen toch goed afsluiten. De start van de Brabanders was een uiterst slechte. Al na 24 seconden sneed Joey Konings namens de gasten door de Eindhovense verdediging.

Na ruim een half uur slaagde PSV erin om de vroeg opgelopen schade te herstellen. Eerst werd een kopbal van Luuk de Jong van de lijn gehaald, maar in de 32e minuut was het raak. Angelino slingerde hard voor. Wout Droste werkte de bal in eigen doel.

Wout Droste werkt een voorzet van Angelino in eigen doel. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft nam PSV snel de leiding. Nick Viergever, voor het vijfde seizoen selectiespeler van de nummer twee van de Eredivisie, maakte het tweede doelpunt van de thuisploeg. Vlak voor tijd zorgde Donyell Malen voor het slotakkoord.

In de rust kreeg de fans van PSV kans om afscheid te nemen van Santiago Arias, de verdediger die een jaar geleden verkaste naar Atletico Madrid.

Santiago Arias met zijn zoontje. Ⓒ BSR Agency