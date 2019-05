Eindstand Eredivisie: de cijfers van kampioen Ajax

In de laatste speelronde behield Ajax de voorsprong van drie punten op PSV, de kampioen van vorig seizoen. Het doelsaldo was voorafgaand aan het laatste duel al ruimschoots (+14) in het voordeel van de ploeg van trainer Erik ten Hag, waardoor de titel afgelopen zondag na de 4-1 zege op FC Utrecht al officieus binnen was. Dankzij een 4-1 zege op De Graafschap kregen de Ajacieden de kampioensschaal woensdagavond in Doetinchem echt uitgereikt.

NAC Breda daalt na 34 speelronden af naar de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast zijn ook De Graafschap en Excelsior nog niet zeker van lijfsbehoud. Beide ploegen moeten zich via de nacompetitie zien veilig te spelen.

Fortuna Sittard en FC Emmen baarden in de Eredivisie opzien. De nieuwkomers hielden zich uiteindelijk staande en keren volgend seizoen gewoon terug op het hoogste voetbalniveau.

Bekijk hier de eindstand in de Eredivisie, met alle statistieken op rij.

