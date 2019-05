Op valreep derde prijs voor Tadic

De Ajax-aanvaller maakte tegen De Graafschap, drie minuten voor tijd, zijn 28e doelpunt van het seizoen. De Serviër kwam op die manier met gelijke hoogte met PSV-spits Luuk de Jong. De twee moeten de trofee voor topscorer van het seizoen zodoende delen.

Ajax won in Doetinchem met 4-1. Tadic maakte twee goals. Ook Lasse Schöne en Nicolas Tagliafico vonden het net. Door de zege verzekerden de Amsterdammers zich van de landstitel. Eerder deze maand veroverde de ploeg van Erik ten Haag ook al de KNVB-beker.

PSV versloeg woensdag Heracles Almelo. In Eindhoven werd het 3-1 voor de ploeg van Mark van Bommel. De Jong bleef droog staan.

Dusan Tadic en Luuk de Jong maakten beiden 28 goals. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met 28 doelpunten en dertien assists was Tadic hij de meest waardevolle speler van dit seizoen in de eredivisie.

Tadic was dit seizoen in 55 duels in de eredivisie, Champions League en KNVB-beker betrokken bij 59 goals (36 doelpunten, 23 assists). In de grote competities van Europa was alleen Lionel Messi succesvoller (48 doelpunten, negentien assists).

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1990/91 dat de topscorertitel in de Eredivisie wordt gedeeld. Destijds eindigden Dennis Bergkamp (Ajax) en Romário (PSV) allebei op 25 goals.

De Ajacieden Tadic en Hakim Ziyech zijn dit seizoen bovendien de ’koningen’ van de assist, beide spelers gaven er 13.