Daley Blind evenaart prestatie van Cruijff

De verdediger werd met Ajax voor de vijfde keer kampioen van Nederland. Hij kwam op gelijk hoogte met zijn vader Danny, die eveneens vijf landstitels met de Amsterdamse club vierde.

Blind veroverde met Ajax vier landstitels op rij voordat hij naar Manchester United vertrok. Ajax slaagde er zonder hem niet in om de eredivisie te winnen. Alleen Johan Cruijff werd ook in vijf opeenvolgende seizoenen kampioen in de eredivisie. Hij deed dat in 1972, 1973, 1982 en 1983 met Ajax. En in 1984 met Feyenoord. Tussendoor speelde hij voor Barcelona, Los Angeles Aztecs, Levante en Washington Diplomats.

Van de huidige selectie waren alleen Lasse Schöne en Joël Veltman er in 2014 al bij toen Ajax de vorige keer kampioen werd. Veltman werd in de uitwedstrijd tegen De Graafschap voor de vierde keer kampioen met Ajax.

Klaas-Jan Huntelaar vierde pas zijn eerste landstitel uit zijn hele loopbaan. De negentienjarige Matthijs de Ligt is nu jongste aanvoerder met een titel van de eredivisie op zak.

