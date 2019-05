Ten Hag: ’Voor bijna 100 procent geslaagd’

„Het is super wat die gasten hebben gedaan. Het was een geweldig seizoen. Ik ben heel trots op het team en wat we hebben bereikt..”

Ten Hag kende een stroeve start, maar heeft inmiddels het juiste spoor gevonden in Amsterdam. „Er zijn altijd hobbels, soms ook bergen, maar daar moet je overheen. Ik heb geen concessies gedaan aan mijn werkwijze. Maar als coach moet je goed opletten en spelers vanuit hun kracht laten spelen, de juiste mensen bij elkaar zetten. En dan moeten de spelers het plan uitvoeren. Dat hebben ze op wonderbaarlijk goede wijze gedaan.”

Toch deed het mislopen van de Champions League-finale, door een treffer van Tottenham Hotspur-aanvaller Lucas Moura in de vijfde minuut van de blessuretijd, ook op De Vijverberg nog veel pijn.

„Dat litteken blijft voor altijd, maar in de sport gaat het met pieken en dalen. Hier teken je van tevoren voor. Het seizoen is voor heel veel procent geslaagd, je zou bijna zeggen honderd procent, maar er blijft natuurlijk wel iets hangen. Toch was een fantastische Europese campagne. We hebben aansprekend voetbal gespeeld en veel mensen blij gemaakt. De Champions League-finale was ultiem geweest, een superstunt, maar de dubbel is ook mooi.”

