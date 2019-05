De Ligt: ’Een stel vrienden op een schoolpleintje’

„Het is onbeschrijfelijk. Hier snakken we met Ajax al vijf jaar”, vertelde De Ligt in gesprek met FOX Sports. „Met zo’n seizoen is het geweldig. Ik heb genoten van de beker, van de competitie, van de Champions League én vooral van het teamgevoel.”

De kans is heel groot dat De Ligt deze zomer vertrekt uit Amsterdam. De Oranje-international genoot afgelopen jaar met volle teugen. „We zijn een stel vrienden en voetballen alsof we op een schoolpleintje staan. We zijn met z’n allen overal geweest. Je zit altijd met elkaar opgescheept. Dan creëer je een band. Nu overheerst de trots.”

