Van de Beek: ’Schöne is al dronken!’

„Het was geen beste wedstrijd, maar wat maakt het uit. We hebben 4-1 gewonnen en sluiten het seizoen mooi af met zijn allen. Het was een jaar van vallen en opstaan, maar nu zijn we kampioen”, aldus Van de Beek in gesprek met FOX Sports.

„Het gaat nog even duren voordat we vanuit Doetinchem weer in Amsterdam zijn. Daar hebben we nog een feest. Ik denk niet dat iedereen nuchter is als we arriveren. Lasse Schöne is nu al dronken”, grapte Van de Beek over zijn Deense ploeggenoot, die in de 63e minuut naar kant werd gehaald door trainer Erik ten Hag.

Ajax won met 4-1 van De Graafschap. Lasse Schöne, Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic (twee) waren trefzeker op De Vijverberg.

Bekijk ook: Ajax heeft 34e landstitel binnen

Bekijk ook: Op valreep derde prijs voor Tadic