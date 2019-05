Overzicht: overige duels in Eredivisie

PSV heeft de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen gewonnen. De uittredend kampioen was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Heracles Almelo. PSV komt door die zege uit op 83 punten, drie minder dan kampioen Ajax.

Heracles nam na 27 seconden via Joey Konings de leiding. PSV kwam na ruim een half uur spelen langszij. Wout Droste werkte de bal, na een schot richting doel van Angeliño, achter zijn eigen keeper Michael Brouwer (1-1).

Direct na rust maakte Nick Viergever van dichtbij de 2-1. Kort voor tijd nam Donyell Malen de derde treffer van PSV voor zijn rekening. Even daarvoor werd Daniel Schwaab gewisseld. De Duitse verdediger, die zijn laatste duel voor PSV speelde, kreeg een staande ovatie in het Philips-stadion.

Feyenoord

Feyenoord heeft trainer Giovanni van Bronckhorst met een zege in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-4) uitgezwaaid. De Deense aanvaller Nicolai Jørgensen scoorde twee keer in de slotfase, toen de thuisploeg met tien man stond.

Feyenoord had na de mislukte thuiswedstrijd zondag tegen ADO Den Haag (0-2), waarin aanvoerder Robin van Persie en Van Bronckhorst afscheid namen van 'Het Legioen', nog iets goed te maken. Met een snelle treffer van Orkun Kökcü begonnen de Rotterdammers hoopgevend in Sittard.

Feyenoord viel na de vlotte start stil. Vlak voor de rust maakte Fortuna gelijk. Jorrit Smeets toonde buiten het strafschopgebied een prima balcontrole waarna zijn volley doelman Kenneth Vermeer te machtig was: 1-1.

Na de rust moest Kai Heerings (Fortuna) van het veld vanwege hands. Steven Berghuis miste de toegekende strafschop. Doelman Alexei Koselev kon het boogballetje pakken. Dankzij Jørgensen (1-2 en 1-3) sloot Van Bronckhorst zijn 176e en laatste wedstrijd als trainer van Feyenoord met winst af. In de laatste minuut kwam Berghuis alsnog tot scoren: 1-4.

Vitesse

Vitesse heeft zich dankzij een zege bij VVV-Venlo verzekerd van de vijfde plek in de eredivisie. In Limburg werd het 1-3. FC Utrecht versloeg in eigen huis sc Heerenveen met 3-1 en eindigt als zesde.

Door de zeges ontlopen Vitesse en FC Utrecht elkaar in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Vorig jaar ging de finale van de play-offs tussen de twee clubs (3-2 en 2-1 voor Vitesse).

Vitesse neemt het in de play-offs op tegen FC Groningen, FC Utrecht treft Heracles Almelo.

Vjatsjeslav Karavajev opende halverwege de eerste helft de score namens Vitesse en Martin Ødegaard maakte er vijf minuten voor rust 0-2 van. Peter Van Ooijen deed in de tweede helft iets terug, maar Matus Bero bracht de marge in de slotfase toch weer op twee.

FC Utrecht maakte een achterstand ongedaan. Ben Rienstra bracht sc Heerenveen na een half uur aan de leiding en nog voor rust maakte FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen gelijk. Sander van de Streek bezorgde de thuisploeg een voorsprong met een fraaie uithaal met links en in de 81e minuut bepaalde Cyriel Dessers de eindstand met een bekeken schot.

FC Groningen

FC Groningen heeft zich ondanks een nederlaag (1-0) bij FC Emmen geplaatst voor de play-offs voor een ticket voor de Europa League. De formatie van coach Danny Buijs, rond de winterstop nog degradatiekandidaat, kon zich het verlies veroorloven omdat concurrent Willem II onderuit ging bij ADO Den Haag (6-2). ADO kwam daardoor in punten weliswaar gelijk met Groningen, maar heeft een minder doelsaldo.

Michael Chacon scoorde na bijna een half uur voor Emmen. Paul Gladon leek na de hervatting voor de 1-1 te zorgen, maar scheidsrechter Pol van Boekel keurde de treffer op advies van de VAR af.

ADO

In Den Haag kwam Willem II twee keer op voorsprong, door Damil Dankerlui en Vangelis Pavlidis. Abdenasser El Khayati en Wilfried Kanon zorgden voor de gelijkmakers van de formatie van coach Alfons Groenendijk.

Na de rode kaart voor Dankerlui werd de bekerfinalist alsnog van de mat gespeeld. El Khayati (strafschop), Thomás Necid Lex Immers en nogmaals Necid scoorden voor de thuisclub. Voldoende om ook in doelsaldo Groningen nog te achterhalen was het niet.

Vitesse, FC Utrecht en Heracles Almelo waren al zeker van de play-offs. Vitesse begint tegen FC Groningen en FC Utrecht tegen Heracles.

Excelsior

Excelsior begint met enig vertrouwen aan de play-offs om promotie/degradatie. De Rotterdamse ploeg versloeg op eigen veld nummer vier AZ met 4-2.

Excelsior won afgelopen zondag ook al bij Heracles Almelo (4-5). De opleving onder de nieuwe trainer Ricardo Moniz kwam echter te laat om de nacompetitie nog te kunnen ontlopen. Daarin speelt Excelsior tegen RKC Waalwijk. In het andere tweeluik in de halve finales van de play-offs neemt De Graafschap het op tegen SC Cambuur.

Excelsior kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Doelman Marco Bizot had tegen de inzet van Jeffry Fortes geen verweer (1-0). Na een half uur kwam AZ op gelijke hoogte dankzij een trefzekere uithaal van Teun Koopmeiners.

In de 52e minuut kwam Excelsior opnieuw op voorsprong. Invaller Ricardo van Rhijn werkte een voorzet van Siebe Horemans in eigen doel (2-1). Luigi Bruins (strafschop) en Elias Már Ómarsson voerden de score verder op. In de laatste wedstrijd van AZ-trainer John van den Brom (naar FC Utrecht) bepaalde Bjørn Johnsen de eindstand op 4-2.

NAC

Het reeds gedegradeerde NAC Breda besloot het seizoen met een gelijkspel op eigen veld tegen PEC Zwolle (0-0). NAC scoorde afgelopen seizoen slechts 29 keer en is daarmee veruit de minst productieve ploeg.

Uitslagen 34e speelronde Eredvisie

ADO Den Haag - Willem II 6-2

De Graafschap - Ajax 1-4

Excelsior - AZ 4-2

FC Emmen - FC Groningen 1-0

FC Utrecht - sc Heerenveen 3-1

Fortuna Sittard - Feyenoord 1-4

NAC Breda- PEC Zwolle 0-0

PSV - Heracles Almelo 3-1

VVV-Venlo - Vitesse 1-3