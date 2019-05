Frenkie de Jong doet Messi belofte

„Ik ga de Eredivisie missen. Ik heb een leuke tijd gehad. Het is snel gegaan sinds ik in de basis kwam. Het zit hem niet in het aantal wedstrijd dat je speelt, maar of je er klaar voor bent”, vertelde De Jong nadat op bezoek bij De Graafschap met Ajax de titel was gepakt.

Ajax zegevierde met 4-1 op bezoek bij Doetinchem. De Jong versierde nog een penalty na een fantastische dribbel. Afgelopen seizoen scoorde de Oranje-international drie keer en gaf hij ook drie assists.

In Barcelona heeft de Zuid-Hollander een contract getekend voor de duur van vijf jaar.„Ik ben heel benieuwd naar Messi en hoe het is om met hem te trainen. Ik ga veel ballen aan Messi geven”, zei De Jong lachend tegen FOX Sports. De Jong maakte in 2015 de overstap van Willem II naar Ajax. Na twee jaar bij de beloften van de Amsterdammers speelde hij zich anderhalf jaar geleden in de basis.

