Matthijs de Ligt leidt val Juve in en moet Coppa aan De Vrij en Dumfries laten

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, begon zeer voortvarend aan de eindstrijd en kwam al na zes minuten op voorsprong via Nicolo Barella. Juventus, waar De Vrij’s collega-international De Ligt in het hart van de verdediging stond, had lang de tijd nodig om van die vroege tik te bekomen, maar draaide het vervolgens in een tijdsbestek van enkele minuten volledig om. Via Alvaro Morata en Dusan Vlahovic stond het niet lang na rust namelijk prompt 2-1, waardoor Inter weer achter de feiten aan moest.

De Vrij kwam vroeg op voorsprong met Inter Ⓒ Pro Shots

Net toen De Oude Dame voorzichtig begon te geloven in de bekerwinst, kreeg Inter - met Denzel Dumfries inmiddels ook in de ploeg - een strafschop. Leonardo Bonucci vergreep zich aan Lautaro Martinez, waarna Hakan Calhanoglu met nog tien minuten op de klok de penalty overtuigend en hard in het dak van het doel schoot.

Voorzichtigheid troef was vervolgens het devies in de slotfase, waardoor een verlenging het gevolg werd. In die verlenging werd de toon al vlug gezet door de twee Nederlanders. Aan de bal in het strafschopgebied van Juve was De Vrij aan de bal, waarop hij door De Ligt werd geraakt en gretig naar het gras ging. Arbiter Paolo Valeri liet het in eerste instantie lopen, maar liet zich even later door de VAR toch verleiden Inter een volgende strafschop toe te kennen. Ivan Perisic bleef ijskoud en schoot de bal in hoog binnen.

Matthijs de Ligt raakt De Vrij en moet dat bekopen met een strafschop Ⓒ Pro Shots

Diezelfde Perisic bezorgde zijn ploeg enkele minuten later prompt de bekerwinst. Met een geweldige bal verschalkte hij op stijlvolle wijze Juve-doelman Mattia Perin. Het zorgde direct voor kortsluiting bij Massimiliano Allegri, die al eerder geel had gekregen en nu van het weld werd gestuurd.

Met de twee vlugge goals van Perisic was het kwaad ook op het veld al geschiedde, en Juventus kon de rug niet meer rechten. Inter pakte dus de Coppa en maakt nog alle kans op de dubbel. Daarvoor zal het wel stadgenoot en aartsrivaal AC Milan moeten achterhalen op de ranglijst.