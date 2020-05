’Chelsea-aanvaller opgepakt na nacht met model’

Dat schrijft de Engelse krant The Sun. De 19-jarige spits van The Blues zou het model hebben uitgenodigd en opgehaald, maar diep in de nacht ontstond er ruzie en belde de vrouw de politie en ambulance. Hudson-Odoi zou door de politie zijn meegenomen voor verhoor, maar tot dusver is nog niet bekend of en zo ja, waarvan, de 3-voudig Engels international wordt verdacht.

Besmet

Hudson-Odoi was een van de eerste spelers in de Premier League waarvan bekend was dat hij besmet was met het coronavirus. En de aanvaller is niet de eerste uit de hoogste Engelse divisie die zich tijdens de coronaperiode misdraagt.

Ook Manchester City-verdediger Kyle Walker en Aston Villa-middenvelder Jack Grealish haalden zich al moeilijkheden op de hals. In Italië vertelde de afgelopen winter van Tottenham Hotspur naar Internazionale overgestapte Christian Eriksen dat ook hij door de politie op de vingers was getikt, al was de situatie bij de Deen wel wat onschuldiger.

Zowel Chelsea als Hudson-Odoi heeft nog niet gereageerd op het voorval van afgelopen weekend.