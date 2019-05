Treurende Van Bommel stipt record aan

„We hadden jullie graag iets anders willen geven. Helaas is dat niet gelukt, de kampioensschaal zat er niet in”, sprak de trainer van de Eindhovenaren in het Philips-stadion na de zege van 3-1 op Heracles Almelo.

„We hebben hier 16 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld. Dat is een evenaring van ons record”, vervolgde Van Bommel. „Na de winterstop hebben we te vaak gelijkgespeeld. Maar deze jongens hebben er alles aan gedaan en elke dag hard gewerkt. Volgend seizoen gaan we er weer vol voor.”

Van Bommel is tijdens de meeste wedstrijden meestal vrij actief langs de zijlijn. In het slotduel met Heracles blijf hij echter veel op zijn stoel zitten. „Ik wil altijd graag voetballen. We speelden nu in de wetenschap dat we de titel verspeeld hadden. Dat zijn lastige wedstrijden”, aldus Van Bommel.

Voor PSV stond het duel tegen Heracles vooral in het teken van het afscheid van Daniel Schwaab. Ook wilden de Eindhovenaren de topscorerstitel van Luuk de Jong veiligstellen. De spits scoorde echter niet en zag Dusan Tadic van Ajax met 28 doelpunten langszij komen. '

„Maar het is niet zo dat De Jong de titel nu niet heeft”, sprak Van Bommel, die maar kort kan genieten van een rustperiode. PSV begint 18 juni alweer met trainen vanwege deelname aan de tweede voorronde van de Champions League in juli.

Bekijk ook: PSV sluit af met overwinning