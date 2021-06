Finland droomt: ’Belangrijkste duel uit onze voetbalgeschiedenis’

„Dit is het belangrijkste duel uit de Finse voetbalgeschiedenis”, onderstreepte bondscoach Markku Kanerva zondag in aanloop naar het slotduel met België. „Wij hebben een grote droom in onze eigen handen. Het is mooi dat we deze kans krijgen. We gaan er alles aan doen om onze droom te realiseren.”

„We hebben nog een kans om de groep te winnen”, vervolgde Kanerva, die verder niet wil kijken naar het duel tussen Denemarken en Rusland. „Onze belangrijkste taak is ons concentreren op dat wat we zelf kunnen beïnvloeden. Dat is onze eigen wedstrijd. Ik hoop dat ik de informatie uit Kopenhagen niet zal nodig hebben.”

Twee keer zo hard gewerkt

Speler Jere Uronen flankeerde zijn coach tijdens de persconferentie. „De voorbije zes maanden heb ik twee keer zo hard gewerkt om mij hier te kunnen tonen. Ik ben heel gemotiveerd en tevreden dat ik kan spelen.”

„Ons grootste droom was kwalificatie voor dit toernooi”, ging de in België actieve verdediger verder. „Maar het is niet omdat je die droom kan realiseren dat het daarom moet stoppen. Sinds de kwalificatie is het onze ambitie om ook de groepsfase door te komen. We weten hoe groot dit is voor ons land en willen alle Finnen trots maken. We moeten onze families al een maand missen, maar we willen doorgaan. Voor mij en het team is dit de mooiste periode uit onze carrière. We willen niet dat dit nu eindigt.”

Van het thuisfront krijgen de Finnen heel veel steun, zei Uronen nog. „We krijgen heel veel boodschappen, voelen heel veel steun. Zelfs de president stak ons een hart onder de riem. Het is hartverwarmend.”

