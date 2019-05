Van Bronckhorst zingend de deur uit

’Gio’ werd bij zijn laatste duel opnieuw luidkeels toegezongen en werd gevraagd ook zelf een liedje in te zetten. Toepasselijk genoeg koos hij voor Hand in Hand Kameraden, het clublied van Feyenoord.

„Toegezongen worden is altijd speciaal, of je nou speler bent of trainer”, zei Van Bronckhorst, die in 2015 bij Feyenoord begon en de club in 2017 naar de landstitel leidde, voor de camera van Feyenoord TV. „Voor mij zit het er nu op, maar zo voelt het nog niet. De komende dagen zal dat wel komen.”

Van Bronckhorst (44) werd zondag in De Kuip, samen met Robin van Persie, al bedankt voor de bewezen diensten. Van Persie ontbrak tijdens de laatste competitiewedstrijd. „Die waardering van het hele stadion zoals zondag voelde ik vandaag ook”, zei Van Bronckhorst. „Die band met het publiek zal altijd blijven.”