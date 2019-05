Ajax grapt over ’verjaard’ drama in Doetinchem

Ook nu waren de Superboeren de tegenstander. Dit keer werd echter met 1-4 gewonnen, wat ruim voldoende was voor de titel. Na afloop van het duel in Doetinchem blikte Ajax op Twitter met een knipoog terug op de desastreus verlopen dag van drie jaar geleden.

„Wie wat bewaart, heeft wat”, plaatste het social media-team bij een bewegend plaatje van de bus die de spelers van Ajax in 2016 als landskampioenen terug naar Amsterdam had moeten brengen. Het zesje in het jaartal valt in een zogenaamde ’GIF’je’ om en wordt op die manier een negen: 2019.