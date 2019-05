Vader en broer Nouri bij huldiging van Ajax

Of Mohammed en Mo een rol op het podium krijgen, zo ja welke, of dat zij liever op de achtergrond blijven, was gisteravond nog niet bekend.

Ajax veroverde in Doetinchem de 34e landstitel. Nouri, die tijdens de voorbereiding op vorig seizoen ernstig en blijvend hersenletsel opliep, speelde in Ajax 1 met nummer 34. Donny van de Beek droeg de landstitel van Ajax gisteren op aan zijn boezemvriend Nouri.

