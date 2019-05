Groeibriljant AZ maakt debuut

De spelmaker uit Hoorn, zoon van voormalig profvoetballer Kenneth Goudmijn, kwam in de 82e minuut in het veld voor Fredrik Midtsjö.

Goudmijn behoort met Myron Boadu en Mohamed Taabouni tot de nieuwe lichting kroonjuwelen van de Alkmaarse opleiding. De jeugdinternational maakte op zestienjarige leeftijd met Jong AZ zijn debuut in het betaald voetbal.

Op 13 april 2018 schoot Goudmijn zich in de geschiedenisboeken met zijn treffer tegen MVV. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Keuken Kampioen Divisie.

Goudmijn is overigens niet de jongste debutant in de hoofdmacht van AZ. Owen Wijndal, de linksback die tegen Excelsior in de basis startte, was 17 jaar en 68 dagen ten tijde van zijn eerste optreden in de hoofdmacht.