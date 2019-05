Tegenvaller voor Sjarapova

„Soms is de juiste beslissing niet de makkelijkste. Het goede nieuws is dat ik de training heb hervat en mijn schouder langzaam maar zeker sterker wordt”, meldt Sjarapova.

De voormalig nummer 1 kwam sinds eind januari niet meer in actie. Ze trok zich toen terug uit het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. Kort daarvoor haalde ze op de Australian Open de vierde ronde.

Sjarapova, nu de nummer 35 van de wereld, won Roland Garros in 2012 en 2014. In 2013 was ze finaliste. Het toernooi begint op zondag 26 mei.