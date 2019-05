Steijn te duur voor PEC Zwolle

Het was de bedoeling dat PEC direct na de competitie een nieuwe trainer zou presenteren waarmee het zich kon richten op de invulling van de selectie van komend seizoen. Maar de clubleiding moet opnieuw aan de bak. Want nu het strikken van Steijn is mislukt, schakelt de club niet automatisch door naar Albert Stuivenberg. De assistent van Ryan Giggs bij Wales gold eerder als ’back-up’ voor Steijn, maar is een totaal ander type en lijkt op zijn manier niet het gat te kunnen vullen dat de naar Feyenoord vertrekkende Stam achterlaat.

Steijn is qua ervaring en karakter het type dat de clubleiding nodig achtte voor een goed vervolg met de huidige spelersgroep. Dat hij nu niet komt, is een hard gelag na een selectieprocedure van weken. Club en trainer kwamen er niet uit over de voorwaarden. „Hij was de topkandidaat en zou het worden, maar we kunnen ons financieel niet meer stretchen dan we nu hebben gedaan”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. Steijn liet weten dat beide partijen elkaar niet konden vinden.

De nieuwe trainer wacht qua resultaat een aardige erfenis. Stam pakte sinds zijn komst na de winterstop 24 punten in 17 wedstrijden. Zijn laatste duel met PEC Zwolle bij het al gedegradeerde NAC Breda eindigde in een teleurstellend 0-0 gelijkspel.