Haar terug in Eredivisie

Voor die functie hebben de Friezen Martin Haar (67) benaderd. De oud-speler van onder meer Haarlem en Sparta was meer dan twintig jaar actief als assistent-trainer van AZ. Hij diende er hoofdtrainers als Willem van Hanegem, Co Adriaanse, Louis van Gaal, Ronald Koeman, Dick Advocaat en Gertjan Verbeek.

Haar, in 1982 de eerste winnaar van de Gouden Schoen, had in Alkmaar ook Jong AZ onder zijn hoede. Met dat team promoveerde hij naar de Eerste Divisie. Omdat Haar niet over de benodigde trainerspapieren beschikt, kreeg hij één seizoen dispensatie om als hoofdtrainer in de Eerste Divisie te werken.

Afgelopen zomer vertrok Haar naar eersteklasser RKVV Velsen. Met deze club kan hij komende zondag promotie afdwingen naar de hoofdklasse. Heerenveen dient wel een afkoopsom (25.000 euro) voor zijn beoogde assistent af te tikken. Haar zal komend seizoen twee keer zijn zoon Dennis tegenkomen. Haar junior, dit seizoen hoofdtrainer van Jong PSV, wordt bij FC Utrecht de assistent van John van den Brom.

Jansen bekleedde diverse functies binnen Heerenveen. Naast jeugdtrainer, assistent-trainer en hoofd opleidingen stond Jansen ook als speler onder contract. Hij speelde slechts één duel in het eerste, het Intertoto-duel tegen het Portugese União de Leiria in 1995.