PSV-fans paaien Ajax-target Bergwijn

Het was een duidelijk signaal van de fans van PSV, die hem voor en na de wedstrijd op uiterst positieve wijze toezongen. In Eindhoven ging het opnieuw vooral over Steven Bergwijn. Al was aan de door Ajax begeerde vleugelflitser niet te zien dat hij was afgeleid door alle heisa die de interesse uit Amsterdam de afgelopen dagen teweegbracht.

Niet dat Bergwijn uitblonk tegen Heracles. Ook bij hem waren de scherpe randjes er wel af, zoals dat voor elke PSV’er gold. Bij het elftal van trainer Mark van Bommel was de geest uit de fles na de nederlaag bij AZ (1-0), waardoor prolongatie van de landstitel uit zicht verdween. Toch liet Bergwijn nog wat spaarzame momentjes vernuft zien, zonder zich geforceerd te willen bewijzen aan het Eindhovense publiek.

De international van Oranje is sowieso niet het type dat zich snel gek laat maken, zoals dat ook geldt voor zijn ouders Steven en Bianca en zijn management. De kans dat hij zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld is groot, al wil de Eindhovense clubleiding er in ieder geval alles aan doen om hem niet naar concurrent Ajax uit de hoofdstad te laten vertrekken. Maar dat de aanvaller toe is aan een nieuwe uitdaging, is al maandenlang zichtbaar.